الإعلام العبري: مصر ستزيد اعتمادها على إسرائيل لحل أزمة تؤرق البلاد

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن مصر ستزيد من اعتمادها على الغاز من إسرائيل في حال استمرار أزمة الطاقة في البلاد.

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وقالت مجلة Epoch الإسرائيلية المتخصصة في الشؤون الاقنصادية، إن مصر حاولت في الأشهر الأخيرة البدء في تحركات تسمح لها باستيراد المزيد من الغاز الطبيعي المسال إلى أراضيها، بسبب انخفاض الطاقة الإنتاجية المحلية من الغاز الطبيعي، وبسبب الزيادة المتوقعة في الطلب المحلي من الكهرباء خاصة في أشهر الصيف الحارة.

وأشارت المجلة العبرية، إلى أن مصر تواجه مشكلة بدأت عام 2018 عندما كانت تأمل أن يوفر حقل غاز "ظهر" في البحر الأبيض المتوسط، الذي بدأ تشغيله للتو (على بعد نحو 190 كيلومترا شمال ساحلها)، ما تحتاجه من الغاز، وبالتالي خفض واردات الغاز الطبيعي المسال. ومع ذلك، فإن حقل الغاز لم يرق إلى مستوى التوقعات، وأدركت مصر أن إجمالي إنتاج الغاز في البلاد قد لا يلبي الطلب المتزايد، ولهذا السبب بدأوا في استيراد المزيد من الغاز الطبيعي المسال من الخارج خاصة إسرائيل.

وفي الشهر الماضي، وقعت مصر اتفاقية مع شركة نرويجية لنشر وحدة تخزين وتحويل تسمح لها بتحويل الغاز الطبيعي المسال الذي يصل في الناقلات إلى غاز طبيعي مرة أخرى، وبالإضافة إلى ذلك، أوقفت بالكامل صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى الخارج لاستخدام الإنتاج في الطلب المحلي

وكانت مصادر حكومية مصرية مطلعة قد أكدت انتظام إمدادات الغاز من إسرائيل للسوق المصرية بمعدلات تقارب 900 مليون قدم يوميا، موضحة أن مضاعفة تلك الواردات مرهونة بانتهاء مشروعات التنمية بحقولها.

وقالت المصادر لجريدة المال المصرية، إن الفترة الراهنة تشهد زيادة ملحوظة بمعدلات استهلاك السوق المحلية من الغاز الطبيعى وتحديدا من قطاع الكهرباء، الأمر الذى يستوجب طرح مناقصات جديدة لاستيراد 4-3 شحنات من الغاز المسال شهريا لحين انتهاء ذروة الاستهلاك الصيفية.

جدير بالذكر أن مصر توقفت عن استيراد الغاز عام 2018، فى ظل زيادة الطاقة الانتاجية لحقل ظهر العملاق بالبحر المتوسط، بينما بدأت استيراده من إسرائيل للمرة الأولى منذ 2020، وتعتمد عليه حاليًّا لتلبية جزء كبير من الطلب المحلي، وتقوم بتصدير الفائض على شكل مسال إلى أوروبا عبر مصنعين فى إدكو ودمياط.

المصدر: Epoch + المال