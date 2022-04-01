الشبكة الجهادية تغير مكان "إقامتها"

تحت العنوان أعلاه، كتب دانيلا مويسييف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول عمليات داعش الإرهابية في إسرائيل.

وجاء في المقال: في أسبوع واحد، وقعت ثلاث هجمات إرهابية في إسرائيل، وأودت بحياة 11 شخصا. وفي الوقت نفسه- في حالتين على الأقل- ارتبطت العملية الإرهابية بتنظيم الدولة الإسلامية. وهذا يعني أن التنظيم، الذي كان يمارس نشاطه سابقا في سوريا وأفغانستان وشمال إفريقيا، قرر العمل في اتجاه جديد من حيث المبدأ.

وفي الصدد، قال خبير المجلس الروسي للشؤون الدولية، كيريل سيمونوف، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا:"إنهم يحاولون إظهار قوتهم المتبقية، حيث أن داعش تعمل منذ فترة طويلة فقط من تحت الأرض في العراق وسوريا، ولم تحقق نجاحات كبيرة في إفريقيا مؤخرا، على الرغم من أن المقاتلين استقروا هناك بشكل كاف. إنهم يحددون من خلال عملياتهم الإرهابية اتجاهاً جديداً لنشاطهم، هو إسرائيل. وفي الوقت نفسه، فمن المهم أن إسرائيل لم تسارع إلى اتهام حماس كالعادة".

هل يمكن افتراض أن جميع الهجمات الإرهابية تشكل حلقات في سلسلة واحدة ونتيجة لأنشطة داعش؟ الخبراء ليسوا واثقين من ذلك.

فقد قال المستشار السابق لبنيامين نتنياهو، الباحث السياسي بيني بريسكين، لـ "نيزافيسيمايا غازيتا": "هناك سمتان جديدتان في الهجمات الإرهابية الأخيرة: فهي لم تحدث في القدس، إنما في تلك الأجزاء التي وجود إسرائيل فيها أكثر "سيادة". بالإضافة إلى ذلك، يستخدم المسلحون أسلحة حديثة، على الرغم من أنهم في الماضي كانوا يستخدمون أسلحة من زمن الحرب العالمية الثانية".

في الوقت نفسه، أشار بريسكين إلى أن تقدم القوات الإسرائيلية إلى غرب الأردن، يبدو أشبه بردة فعل تلقائية من الحكومة؛ ومن ناحية أخرى، هو خطوة ضرورية، لأن من الواضح أن للمهاجمين شركاء.

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