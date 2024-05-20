الخارجية الروسية توصي مواطنيها بالامتناع عن السفر إلى أفغانستان

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بوقوع هجوم إرهابي على سياح أجانب في أفغانستان، وتوصي الروس بالامتناع عن زيارة هذا البلد.

وقالت وزارة الخارجية في بيان: "تعرب موسكو عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بوقوع هجوم إرهابي آخر على سياح أجانب في أفغانستان، ووفقا للبيانات المتاحة، في 17 مايو، فإنه نتيجة قصف مجهولين لسوق في مدينة باميان، قتل ثلاثة أشخاص (إسبان). وأصيب 4 أجانب آخرين (مواطنون من أستراليا وإسبانيا وليتوانيا والنرويج) بجروح خطيرة".

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وأضافت: "على خلفية استمرار الوضع الأمني ​​الصعب للغاية في أفغانستان، توصي وزارة الخارجية الروسية بشدة المواطنين الروس بالامتناع عن زيارة هذا البلد لأغراض شخصية، بما في ذلك السياحة".

وأعلنت وزارة الداخلية الأفغانية الجمعة الماضية مقتل أفغاني وثلاثة أجانب وإصابة 4 أجانب وثلاثة أفغان في إطلاق نار في مدينة باميان عاصمة الولاية التي تحمل الاسم نفسه.

ويعدّ هذا الهجوم الدامي الأول ضد سياح أجانب منذ عودة طالبان إلى السلطة في منتصف أغسطس 2021.

المصدر: RT