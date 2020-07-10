يتهمون الصين بالرغبة في استعمار إيران

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول اتفاقية للتعاون الشامل قيد الإعداد بين طهران وبكين.

وجاء في المقال: أثارت المعاهدة، التي تحمل عنوان "خطة تعاون شاملة بين إيران والصين" ، والتي لا تزال قيد الإعداد، جدلاً حول جدواها. تعدّ الوثيقة المعنية لـ 25 عاما. وقد أثار رفض وزارة الخارجية الإيرانية الكشف عن محتوى الوثيقة، غير الموقعة بعد، شائعات حول استعداد طهران لمنح بكين مواردها الطبيعية بلا ثمن، بل والموافقة على ظهور قوات صينية على الأراضي الإيرانية.

أما في بيئة الخبراء فينظرون بعين أخرى إلى أسباب إعداد هذه الاتفاقية.

ففي الصدد، قال خبير المجلس الروسي للشؤون الخارجية المقيم في إيران، نيكيتا سماغين، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "في السنوات الأخيرة، كانت الصين الشريك التجاري الرئيس لإيران، وفي الوقت نفسه، انخفض حجم التبادل التجاري كثيرا، بسبب العقوبات. ففي نهاية العام 2019، تراجع التبادل التجاري بنسبة 30% عن العام السابق. والآن يلعب الوباء دوره، فقد انخفض التبادل التجاري في الربع الأول بنسبة 30% أخرى. على هذه الخلفية، يدرك الجانب الإيراني أن شيئا غير مرغوب فيه يحدث لشريكه التجاري الرئيس وأن شيئا ما يجب القيام به حيال ذلك. أعتقد بأن الحاجة لمثل هذه الاتفاقيات والعلاقات الخاصة مرتبطة بفهم أن شيئا ما يحتاج إلى حل في هذه الحالة".

وأضاف سماغين: "على هذه الخلفية، يظهر عدد كبير من الشائعات. والأكثر لا معقولية بينها يقول بأن إيران تخطط لتأجير جزيرة كيش، وتزويد السلطات الصينية بفرصة نشر قواتها في إيران. هذا كله، يبدو قليل الاحتمال. ولكن إذا ظهرت أي تنازلات للجانب الصيني في هذا المشروع، فمن الطبيعي أن يرى السياسيون الإيرانيون المحافظون في ذلك سببا لتوجيه انتقادات جديدة للحكومة. من ناحية أخرى، لا أعتقد بأن تنازلات خطيرة للصين ستظهر في المشروع. فمن المرجح أن يحتوي هذا المشروع على مزيد من إعلانات النوايا، والتي قد تتحقق جزئيا".

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