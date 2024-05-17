مسؤول أفغاني: شركات روسية ستقوم بتوريد النفط ومشتقاته إلى أفغانستان

قال القائم بأعمال وزير الصناعة والتجارة في أفغانستان نور الدين عزيزي، لمراسل نوفوستي، إن بلاده تبرم عقودا قصيرة الأجل مع شركات روسية لتوريد المنتجات النفطية والنفط.

وأضاف المسؤول الأفغاني، في حديثه على هامش منتدى "روسيا - العالم الإسلامي: KazanForum: "هناك عقود مع العديد من الشركات، وطبعا وقع القطاع الخاص الأفغاني هذه الاتفاقيات، لكن هذه العقود مؤقتة وليست دائمة، على سبيل المثال، يتم إبرامها لمدة ستة أشهر، أو ثلاثة، أو أربعة - بكميات، على سبيل المثال، 10 آلاف طن و50 ألف طن، وعندما ينتهي العقد يتم إبرامه مرة أخرى".

إقرأ المزيد

وأشار عزيزي إلى أن أفغانستان زادت استيرادها من المنتجات النفطية الروسية، لكن بعض القيود ظهرت العام الماضي.

وأعرب المسؤول الأفغاني، عن أمله في أن لا تبقى مثل هذه القيود في المستقبل.

وشدد عزيزي على أن بلاده تحتاج إلى حوالي أربعة ملايين طن من المنتجات النفطية والنفط سنويا، ويتم توفير جزء منها من خلال الإمدادات من إيران وتركمانستان.

وتستضيف مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية في الفترة من 14 وحتى 19 مايو الجاري فعاليات وأنشطة المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي".

المصدر: نوفوستي