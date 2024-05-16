فيضانات عارمة تخلف قتلى وخسائر كبيرة في إيران (فيديوهات)

ضربت الفيضانات مدينة مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية شمال شرق إيران، مما أدى إلى مقتل 7 أشخاص على الأقل وفقدان عدد آخر، بالإضافة إلى خسائر فادحة.

وذكر حميد رضا كافياني الرئيس التنفيذي لعمليات الإنقاذ في مشهد، أن أعداد الوفيات والمفقودين قد ترتفع خلال الساعات المقبلة"، مبينا أن "ساحة الثورة كانت أهم نقطة عملياتية في حادثة السيول، وتتمركز الفرق هناك مع قوارب الإنقاذ ويقومون بالبحث عن المركبات المحاصرة".

بدوره، أعلن محسن دواري حاكم مدينة مشهد، توطين سكان القرى المحيطة ونقلهم إلى مناطق آمنة بعد تضرر منازلهم جراء الفيضانات، مؤكدا انهيار عدد من المنازل الريفية.

فيضانات كبيره تجتاح مدينة مشهد الايرانيه اليوم الاربعاء الموافق :15/05/2024 pic.twitter.com/aGKiKLHBDD — A_ALMARRI (@AALMARRI2013) May 15, 2024

المصدر: RT + وكالات