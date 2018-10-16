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الحرس الثوري الإيراني: مقتل أمير "داعش" في ديالى العراقية المدبر لهجوم الأهواز

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الحرس الثوري الإيراني: مقتل أمير
Reuters Tasnim News Agency
صورة من موقع الهجوم على العرض العسكري في الأهواز
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أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل أمير تنظيم "داعش" في محافظة ديالى العراقية، مؤكدا أنه العقل المدبر للهجوم الذي استهدف عرضا عسكريا في مدينة الأهواز الإيرانية.

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وأضاف الحرس الثوري الإيراني في بيان، أن أمير "داعش" في ديالى ولقبه "أبو ضحى"، قتل على يد "قوات المقاومة" في العراق ضمن عملية خاصة.

وتسبب الهجوم الذي استهدف العرض العسكري في مدينة الأهواز جنوب غربي إيران في 22 سبتمر الماضي، بمقتل 29 شخصا وإصابة عشرات آخرين بجروح، علما أن تنظيم "داعش" أعلن مسؤوليته عنه.

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المصدر: RT

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