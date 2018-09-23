 
مباشر

العراق.. فتاة تقتل والديها جنوبي بغداد

أخبار العالم العربي

العراق.. فتاة تقتل والديها جنوبي بغداد
Reuters
جريمة بشعة في بغداد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ktun

أقدمت فتاة يتراوح عمرها بين 16 و17 عاما على قتل والديها في قضاء المحمودية جنوبي بغداد.

وقالت الداخلية العراقية في بيان صحافي تلقت RT نسخة منه، إن بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت السبت، معلومات عن قيام مجموعة مسلحة بالسطو على منزل في منطقة المحمودية جنوبي بغداد وقتل أب وزوجته.

وأضاف "بعد التحري وجمع المعلومات من قبل مفارز شرطة بغداد وبإشراف قائد شرطة العاصمة، تبين أن ابنة المجني عليهما الحدث أقدمت على قتلهما بإطلاق النار داخل المنزل".

وأشار بيان الداخلية العراقية إلى أن الفتاة اعترفت بجريمتها، وقد اتخذت بحقها الإجراءات القانونية اللازمة.

ولم يتحدث البيان عن أسباب الجريمة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فيسبوك يبدأ خدمة "مواعدة الجنس الآخر"