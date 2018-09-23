العراق.. فتاة تقتل والديها جنوبي بغداد

أقدمت فتاة يتراوح عمرها بين 16 و17 عاما على قتل والديها في قضاء المحمودية جنوبي بغداد.

وقالت الداخلية العراقية في بيان صحافي تلقت RT نسخة منه، إن بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت السبت، معلومات عن قيام مجموعة مسلحة بالسطو على منزل في منطقة المحمودية جنوبي بغداد وقتل أب وزوجته.

وأضاف "بعد التحري وجمع المعلومات من قبل مفارز شرطة بغداد وبإشراف قائد شرطة العاصمة، تبين أن ابنة المجني عليهما الحدث أقدمت على قتلهما بإطلاق النار داخل المنزل".

وأشار بيان الداخلية العراقية إلى أن الفتاة اعترفت بجريمتها، وقد اتخذت بحقها الإجراءات القانونية اللازمة.

ولم يتحدث البيان عن أسباب الجريمة.

المصدر: RT