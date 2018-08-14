وزير الدفاع السوري يبحث مع وفد أممي فتح معبر بوابة القنيطرة مع إسرائيل

بحث وزير الدفاع السوري، العماد علي عبد الله أيوب، مع وفد أممي عسكري رفيع، مسألة عودة قوات حفظ السلام الأممي إلى منطقة خط الفصل بين سوريا وإسرائيل في هضبة الجولان.

وأوضحت وزارة الدفاع السورية في بيان أن أيوب استقبل اليوم الثلاثاء قائد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك UNDOF العاملة في مرتفعات الجولان والمسؤولة عن اتفاقية عام 1974، اللواء فرانسيس فيب سانزيري، ورئيس أركان منظمة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة UNTSO المسؤولة عن اتفاقية وقف إطلاق النار وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967، واللواء كريستين لوند، والوفد المرافق لهما.

إقرأ المزيد

وذكرت الوزارة أن المحادثات بين الجانبين تناولت "آلية التنسيق المعتمدة بين الحكومة السورية وقيادة قوات الأمم المتحدة حول إعادة انتشار قوات الأمم المتحدة في منطقة الفصل وعلى طول خط وقف إطلاق النار وفق اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974".

كما تم في إطار اللقاء، حسب "سانا"، "التطرق إلى الخطوات التي تم الاتفاق عليها لإعادة تفعيل استخدام معبر بوابة القنيطرة" وفق الاتفاقية التي تضمن تأمين عبور السوريين في الجولان المحتل إلى بلادهم بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتمكنت القوات السورية في الأشهر الماضية من انتزاع السيطرة على معظم أراضي محافظة القنيطرة، التي كانت في قبضة المسلحين، وتم انتشار وحداته على طول حدود منطقة الجولان المحتلة من قبل إسرائيل.

ونفذت إسرائيل في وقت سابق من العام الجاري سلسلة واسعة من الغارات الجوية على المواقع العسكرية داخل سوريا قالت إنها موجهة ضد تمركز القوات الإيرانية في البلاد وخاصة جنوبها أو ردا على تصرفات "عدوانية" من قبل الجيش السوري.

وأسفرت الوساطة الروسية بين الجانبين أوائل يونيو الماضي عن تطبيق اتفاق نص على انسحاب القوات الإيرانية من مواقعها في عمق جنوب سوريا قرب حدود إسرائيل، التي لا تزال متمسكة رغم ذلك بضرورة جعل إيران تغادر سوريا بشكل كامل، فيما أكدت روسيا أن هذا الأمر يعود فقط إلى قرارات مشتركة لدمشق وطهران.

وأوضحت روسيا أن القوات الإيرانية انسحبت لمسافة 85 كم من مواقعها السابقة في جنوب سوريا، وأشارت إلى أن من المتوقع أن يجري بعد ذلك في المنطقة المنزوعة السلاح بين سوريا وإسرائيل إطلاق العمل الشامل لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك UNDOF، في إطار خطة تم تنسيقها مع الطرف الإسرائيلي.

المصدر: موقع وزارة الدفاع السورية + RT