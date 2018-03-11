تقدم عملية المفاوضات مع المسلحين في الغوطة الشرقية وإجلاء أكثر من 52 مدنيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تنفيذ أول عملية إجلاء جماعي كبيرة لمدنيين من الغوطة الشرقية لدمشق شملت 52 شخصا، مؤكدا إحراز تقدم في المفاوضات مع المسليحن حول هذه القضية.

وقال الناطق باسم مركز حميميم للمصالحة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء فلاديمير زولوتوخين، اليوم الأحد: "جرى اليوم إجلاء 52 شخصا من الغوطة الشرقية، وبينهم 26 طفلا، ويتواجدون حاليا في مدينة عدرا لدى مدرسة سابقة لقيادة سيارات".

وأشار زولوتوخين إلى أنه يجري حاليا "تدقيق الحالة الإنسانية" للأشخاص، الذين تم إجلاؤهم، مضيفا أنهم سيحصلون على المساعدة الضرورية، بما في ذلك الطبية، خلال يومين.

وأضاف زولوتوخين أن "مركز المصالحة بين الأطراف المتنازعة، والعسكريين السوريين يواصلون المفاوضات مع أعضاء الفصائل المسلحة في الغوطة الشرقية حول إخراج المدنيين من المنطقة​​​".

وتابع موضحا: "يبحث المسلحون إمكانية إخراج عشرات السكان مقابل إمكانية مغادرة المنطقة مع عائلاتهم مع ضمانات أمنية".

وكان عشرات المدنيين قد خرجوا من الغوطة الشرقية الجمعة الماضي، فيما قرر 13 مسلحا تابعا لـ"جبهة النصرة الإرهابية" المتواجدة في الغوطة الشرقية الخروج مع عائلاتهم عبر معبر مخيم الوافدين إلى إدلب.

وفي سياق متصل أفاد التلفزيون السوري بمقتل 4 مدنيين وإصابة آخرين جراء سقوط قذيفة على حافلة ركاب في جرمانا بريف دمشق.

هذا ويواصل الجيش السوري تقدمه في الغوطة الشرقية، وقد تمكن من استعادة السيطرة على عدة مناطق وبلدات.

المصدر: وكالات

نادر همامي، رفعت سليمان