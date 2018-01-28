قرقاش يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى طهران ردا على عبد اللهيان

حث وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش إيران على مراجعة تبجحها تجاه المنطقة ومراعاة حقوق الجيرة.

وتحدث قرقاش، في تغريدة له على صفحته الرسمية في "تويتر"، عن استياء إيران، الذي عبر عنه مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية، حسين أمير عبد اللهيان، من موقف كل من الإمارات والسعودية والبحرين تجاهها.

وغرد: "من الأصوب أن يسأل الدكتور عبد اللهيان عن أسباب الموقف الإماراتي السعودي البحريني المشترك تجاه سياسة بلاده، وأن يراجع التبجح باحتلال أربع عواصم عربية والحفاظ على خامسة من السقوط، وأن يؤكد ضرورة أن تراعي إيران حقوق الجيرة وأخوة الإسلام".

من الأصوب أن يسأل الدكتور عبداللهيان عن أسباب الموقف الإماراتي السعودي البحريني المشترك تجاه سياسة بلاده، وأن يراجع التبجح بإحتلال أربع عواصم عربية و الحفاظ على خامسة من "السقوط"، وأن يؤكد ضرورة أن تراعي إيران حقوق الجيرة و أخوة الإسلام. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ٢٧ يناير، ٢٠١٨

وفي وقت سابق، وصف عبد اللهيان "اصطفاف السعودية والإمارات والبحرين في منتدى دافوس الاقتصادي بسويسرا بأنه خطأ استراتيجي".

وقال في تغريدة على "تويتر": "لا ننسى أنه في الأيام الصعبة، أثناء احتلال الكويت الكامل من قبل صدام حسين، وقفنا برجولة إلى جانب جيراننا العرب والشعب الكويتي، البيت الأبيض والموساد يستخدمونكم كمنديل لمرة واحدة، لكن جيرتنا وكوننا مسلمين باقية إلى الأبد".

ان الاصطفاف السعودی الاماراتی البحرینی ضد طهران في دافوس خطا استراتیجي . لاتنسوا باننا وقفنا بجانب الشعب الکویتي في الایام الصعبة لاحتلال الكويت وقفة الرجال . البيت الابيض و الموساد يستغلكم مثل المنديل الورقي لمرة واحدة ولكن جوارنا و اسلاميتنا سوف يبقى ابديا. pic.twitter.com/GxaJO1zqGj — H.amirabdollahian (@Amirabdolahian) 26 janvier 2018

المصدر: RT+ تويتر

رُبى آغا