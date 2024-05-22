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وزير الخارجية الجزائري يسلم رسالة خطية من الرئيس تبون إلى نظيره السنغالي

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وزير الخارجية الجزائري يسلم رسالة خطية من الرئيس تبون إلى نظيره السنغالي
Legion-Media
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ذكرت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزير أحمد عطاف حل بالعاصمة السنغالية داكار، حاملا رسالة خطية من الرئيس عبد المجيد تبون إلى نظيره السنغالي باسيرو ديوماي فاي.

وأوضحت الخارجية الجزائرية في بيان: "الوزير أحمد عطاف يحل بالعاصمة السنغالية داكار، بصفته مبعوثا خاصا للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حاملا رسالة خطية إلى الرئيس السنغالي، باسيرو ديوماي فاي".

وأضاف البيان: "الزيارة تأتي في إطار الجهود الرامية لإضفاء حركة جديدة على العلاقات التاريخية بين البلدين وتكريس ما يجمعهما من التزام مشترك للمساهمة في رفع التحديات المطروحة، والاستجابة لتطلعات وطموحات إفريقيا في الأمن والاستقرار والتنمية".

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المصدر: RT

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