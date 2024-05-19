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الرئيس الجزائري يؤكد أن سنة 2027 ستكون حاسمة بالنسبة للبلاد

أخبار العالم العربي

الرئيس الجزائري يؤكد أن سنة 2027 ستكون حاسمة بالنسبة للبلاد
(وكالة الأنباء الجزائرية)
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أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن سنة 2027 ستكون سنة حاسمة بالنسبة للجزائر بعد إتمام الرقمنة وجني ثمار تطوير الاقتصاد الوطني والمؤسسات الناشئة.

وفي كلمة ألقاها أمام الطلبة بالقطب العلمي والتكنولوجي عبد الحفيظ إحدادن بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله بمناسبة الذكرى الـ68 لليوم الوطني للطالب، قال الرئيس الجزائري إن "سنة 2027 ستكون سنة حاسمة بالنسبة للجزائر بعد إتمام الرقمنة وجني ثمار تطوير الاقتصاد الوطني والمؤسسات الناشئة".

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وبعد استماعه إلى مداخلات الطلبة واهتماماتهم أكد الرئيس الجزائري "استعداد الدولة لتمويل كافة المشاريع والأبحاث الخاصة بالمؤسسات الناشئة"، مشيرا إلى أن "التمويل لن يقف عائقا أمام تطور البلاد".

هذا وتطرق الرئيس الجزائري إلى الأوضاع في فلسطين، مؤكدا أن "القضية الفلسطينية قضيتنا جميعا"، وذكر بتعليماته حول التكفل بكافة الطلبة الفلسطينيين في الجزائر.

المصدر: RT + وسائل إعلام جزائرية

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