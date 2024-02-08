الخارجية المصرية تعلق عى تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي الأخيرة بشأن سد النهضة

علق المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أمام البرلمان أمس الثلاثاء، حول التفاوض بشأن سد النهضة.





وفي لقاء له عبر فضائية "الغد"، قال السفير أحمد أبو زيد إن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي بها "قدر من الغموض"، لافتا إلى أن القاهرة أعلنت عن موقفها الرسمي منذ فترة.



وتابع أبو زيد: "توقفنا عن الاستمرار في تلك العملية التفاوضية التي لا تقود إلى نهاية واضحة، ولا تكشف عن نوايا وإرادة سياسية حقيقية للتوصل إلى اتفاق"، مردفا: "القاهرة أعلنت مئات المرات أنها ليست ضد التنمية في إثيوبيا، وأنها مستعدة للمساعدة في مشروعات التنمية، كما أنها ليست ضد بناء السد من حيث المبدأ، لكنها تريد ضمان حقوق شعبها في مياه نهر النيل".

وبين أن "أي حديث يسعى لتشويه الموقف المصري والتلميح أن القاهرة غير جادة، لا يُعد منصفا".





وكان أبي أحمد قد أكد استعداد إثيوبيا للتفاوض بشأن النهضة الإثيوبية الكبير، حيث أجاب رئيس الوزراء الإثيوبي على استفسارات مجلس نواب الشعب في جلسته العادية الرابعة عشرة المنعقدة يوم الثلاثاء.

وفي رده على المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة، أشار أبي أحمد إلى أن إثيوبيا مستعدة للاستماع إلى مطالب الشعب المصري الشقيق ومعالجتها بأفضل ما تستطيع إثيوبيا، مشددا على ضرورة استعداد الجانب المصري أيضًا لتلبية مطالب إثيوبيا.

وأضاف أن المعلومات التي تزعم أن ملء إثيوبيا لسد النهضة سيؤدي إلى انخفاض حجم مياه سد أسوان "قد تم دحضها عمليا".

المصدر: "الشروق" + "إينا"