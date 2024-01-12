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روسيا تطلب عقد جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي على خلفية الضربات على اليمن

نائب أمريكي: كان على الرئيس أن يتوجه إلى الكونغرس قبل جرنا في نزاع جديد

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نائب أمريكي: كان على الرئيس أن يتوجه إلى الكونغرس قبل جرنا في نزاع جديد
Legion-Media Graeme Sloan/Sipa USA
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صرح العضو في مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي رو كهانا بأنه كان على الرئيس جو بايدن أن يتوجه إلى الكونغرس قبل توجيه الضربات إلى اليمن.

وكتب النائب على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، يوم الخميس، أن "الرئيس يجب أن يتوجه إلى الكونغرس قبل توجيه ضربة إلى الحوثيين في اليمن وجرنا في نزاع آخر بالشرق الأوسط".

وأضاف: "هذه هي المادة الأولى من الدستور، وأنا سأقف إلى جانب ذلك بغض النظر ما إذا كان ديمقراطيا أو جمهوريا في البيت الأبيض".

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ويأتي ذلك على خلفية إطلاق الولايات المتحدة وبريطانيا سلسلة ضربات على مواقع في صنعاء والحديدة وصعدة باليمن، ردا على هجمات حركة "أنصار الله" (الحوثيين) على سفن تجارية في البحر الأحمر.

المصدر: RT

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