نائب أمريكي: كان على الرئيس أن يتوجه إلى الكونغرس قبل جرنا في نزاع جديد

صرح العضو في مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي رو كهانا بأنه كان على الرئيس جو بايدن أن يتوجه إلى الكونغرس قبل توجيه الضربات إلى اليمن.

وكتب النائب على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، يوم الخميس، أن "الرئيس يجب أن يتوجه إلى الكونغرس قبل توجيه ضربة إلى الحوثيين في اليمن وجرنا في نزاع آخر بالشرق الأوسط".

The President needs to come to Congress before launching a strike against the Houthis in Yemen and involving us in another middle east conflict. That is Article I of the Constitution. I will stand up for that regardless of whether a Democrat or Republican is in the White House. — Ro Khanna (@RoKhanna) January 11, 2024

وأضاف: "هذه هي المادة الأولى من الدستور، وأنا سأقف إلى جانب ذلك بغض النظر ما إذا كان ديمقراطيا أو جمهوريا في البيت الأبيض".

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ويأتي ذلك على خلفية إطلاق الولايات المتحدة وبريطانيا سلسلة ضربات على مواقع في صنعاء والحديدة وصعدة باليمن، ردا على هجمات حركة "أنصار الله" (الحوثيين) على سفن تجارية في البحر الأحمر.

المصدر: RT