غارات بريطانية أمريكية على عدة مدن يمنية

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أفاد مراسل RT بأن القوات الأمريكية والبريطانية تشن غارات على مدينة صنعاء والحديدة وتعز وذمار وصعدة اليمنية.

وأفاد مراسل RT بأن الغارات تستهدف صنعاء والحديدة وتعز وذمار وصعدة.

وأضاف أن 5 غارات جوية تستهدف اللواء 22 ميكا في مدينة تعز و3 غارات تستهدف مطار تعز. مشيرا إلى تعرض مطار الحديدة ومنطقة كيلو 16 لغارات جوية أيضا.

وأفادت شبكة NBC News نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن القوات الأمريكية والبريطانية استهدفت أهدافا في اليمن باستخدام صواريخ "توماهوك" المجنحة من السفن.

وأشارت المصادر إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا قصفتا أيضا سفنا للحوثيين وأسقطت عدة طائرات مسيرة.

وأكد مصدر في الحكومة المحلية أن 4 غارات جوية شنت على العاصمة اليمنية صنعاء.

وأضاف مصدر آخر أن تعرض مدينة تعز إلى ثلاث غارات جوية.

يتبع...