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قيادي حوثي: غارات عدة تستهدف مدن الحديدة وصعدة وذمار

مشاهد متداولة توثق اللحظات الأولى للهجوم الأمريكي البريطاني على اليمن (فيديو)

أخبار العالم العربي

مشاهد متداولة توثق اللحظات الأولى للهجوم الأمريكي البريطاني على اليمن (فيديو)
Globallookpress
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انتشرت مقاطع فيديو فجر اليوم الجمعة، توثق اللحظات الأولى للهجوم الأمريكي البريطاني على اليمن.

وأكد مراسل RT سماع دوي انفجارات في العاصمة اليمنية صنعاء وعدة مدن يمنية أخرى.

كما أفاد مراسل RT بأن الطيران الأمريكي والبريطاني وجه عدة ضربات على محافظة صعد.

وأضاف: "خمس غارات جوية تستهدف اللواء 22ميكا في تعز وثلاث غارات تستهدف مطار تعز".

وتابع: "غارات جوية على مطار الحديدة ومنطقة كيلو 16".

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن الشرق الأوسط يستعد لضربات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة على مواقع للحوثيين بعد أن تحدت الجماعة إنذارا لوقف هجماتها على السفن في البحر الأحمر.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن دبلوماسيين غربيين أخبروا المديرين التنفيذيين البحريين أن الأهداف من المرجح أن تشمل مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار والرادارات ومستودعات الأسلحة حول مدينتي الحديدة وحجة اليمنيتين. 

وقال المسؤولون التنفيذيون إن البنية التحتية في العاصمة صنعاء مدرجة أيضا على قائمة الأهداف المحتملة.

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