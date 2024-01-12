مشاهد متداولة توثق اللحظات الأولى للهجوم الأمريكي البريطاني على اليمن (فيديو)

انتشرت مقاطع فيديو فجر اليوم الجمعة، توثق اللحظات الأولى للهجوم الأمريكي البريطاني على اليمن.

وأكد مراسل RT سماع دوي انفجارات في العاصمة اليمنية صنعاء وعدة مدن يمنية أخرى.

كما أفاد مراسل RT بأن الطيران الأمريكي والبريطاني وجه عدة ضربات على محافظة صعد.

وأضاف: "خمس غارات جوية تستهدف اللواء 22ميكا في تعز وثلاث غارات تستهدف مطار تعز".

العدوان الامريكي البريطاني يشن غارات مكثفة الان على

العاصمة صنعاء

محافظة صعدة

مناطق حجة الساحلية

محافظة الحديدة

ومطار تعز .

أللهم برداً وسلام على اليمن pic.twitter.com/xEOw0PL77W — Hayat zyd (@ZyzyYhy) January 12, 2024

وتابع: "غارات جوية على مطار الحديدة ومنطقة كيلو 16".

العدوان الثلاثي الأمريكي البريطاني الإسرائيلي على اليمن الان . pic.twitter.com/1xKaYsIp3W — #غزة-مُهند𓂆 🇿🇦🇵🇸 (@mohnad_hass) January 12, 2024

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن الشرق الأوسط يستعد لضربات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة على مواقع للحوثيين بعد أن تحدت الجماعة إنذارا لوقف هجماتها على السفن في البحر الأحمر.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن دبلوماسيين غربيين أخبروا المديرين التنفيذيين البحريين أن الأهداف من المرجح أن تشمل مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار والرادارات ومستودعات الأسلحة حول مدينتي الحديدة وحجة اليمنيتين.

وقال المسؤولون التنفيذيون إن البنية التحتية في العاصمة صنعاء مدرجة أيضا على قائمة الأهداف المحتملة.