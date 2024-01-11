تحديث مستمر.. الولايات المتحدة وبريطانيا تستعدان لهجوم محتمل على اليمن الليلة

تستعد الولايات المتحدة وبريطانيا لشن هجمات محتملة على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن، وفقا لما نقلته صحيفة "التايمز".

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن الشرق الأوسط يستعد لضربات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة على مواقع للحوثيين بعد أن تحدت الجماعة إنذارا لوقف هجماتها على السفن في البحر الأحمر.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن دبلوماسيين غربيين أخبروا المديرين التنفيذيين البحريين أن الأهداف من المرجح أن تشمل مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار والرادارات ومستودعات الأسلحة حول مدينتي الحديدة وحجة اليمنيتين.

وقال المسؤولون التنفيذيون إن البنية التحتية في العاصمة صنعاء مدرجة أيضا على قائمة الأهداف المحتملة.

كما أفادت صحيفة "التايمز" البريطانية بأن رئيس الوزراء ريشي سوناك أعطى الأذن بشن ضربات جوية بريطانية ضد مواقع الحوثيين في اليمن.

- عضو لجنة الدفاع والأمن التابعة للحوثيين: سنحرق المنطقة!

- البنتاغون يتهرب من الإجابة عن سؤال بشأن مهاجمة الولايات المتحدة للحوثيين

- الاتحاد الأوروبي يدرس إطلاق عملية بحرية في البحر الأحمر

- "وول ستريت جورنال": الشرق الأوسط يستعد لضربات أمريكية على الحوثيين

- "التايمز" تتحدث عن تطورات متسارعة حول قرار شن ضربات بريطانية وأمريكية على الحوثيين

- القيادة المركزية الأمريكية تعلن شن الحوثيين للهجوم الـ27 منذ 19 نوفمبر

- عبد الملك الحوثي: من يعتدي على شعبنا يخاطر في مواجهة يدفع ثمنها

يتبع..