محلل أمريكي يحذر من خروج الوضع عن السيطرة وتوسع الحرب بعد الهجوم على اليمن

صرح الضابط والمحلل السابق في وزارة الدفاع الأمريكية مايكل معلوف أنه بعد الهجوم على اليمن، قد يخرج الوضع عن السيطرة، ويمكن أن تتوسع الحرب وتغطي ثلاث أو أربع جبهات على الأقل.

وقال معلوف: "يجب تقديم تقرير (عن أسباب الهجوم) إلى الكونغرس. لكن ألقوا نظرة على الوضع الحالي داخل الكونغرس. هناك ارتباك كبير لدرجة أنهم لم يركزوا على هذه القضية (حتى الآن) على الإطلاق".

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وأضاف معلوف: "نتنياهو يدفعنا نحو التورط المباشر في الحرب، وهو مصمم على توسيع نطاقها".

وأشار المحلل السابق إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، وبسبب التصعيد المفاجئ للوضع في مضيق باب المندب، قد تتخذ إيران إجراءات انتقامية وتغلق مضيق هرمز".

وقال معلوف إنه يرى أن الولايات المتحدة الآن في وضع صعب من حيث القدرة القتالية.

وكان نائب وزير الخارجية لدى جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن حسين العزي، صرح في وقت سابق، بأن لندن وواشنطن يجب أن تكونا مستعدتين لدفع "ثمن باهظ" مقابل الضربات الواسعة على اليمن.

وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا فجر الجمعة هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة للحوثيين.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الخميس إن الضربات ضد الحوثيين استهدفت أجهزة رادار وبنى تحتية لمسيرات وصواريخ، مشيرا إلى أن "هذه العملية تستهدف تعطيل وإضعاف قدرة الحوثيين على تعريض البحّارة للخطر وتهديد التجارة الدولية في أحد أهم الممرات البحرية في العالم".

بدوره، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن الضربات ضد الحوثيين في اليمن، كانت "محدودة وضرورية ومتناسبة".

وكانت الولايات المتحدة أطلقت بوقت سابق "عملية حارس الازدهار" التي تجمع أكثر من 20 دولة من أجل المساعدة على حماية التجارة الدولية والبِحارة في البحر الأحمر".

المصدر:RT