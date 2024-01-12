زاخاروفا: هذا مثال آخر على تحريف الأنجلوسكسونيين لقرارات مجلس الأمن الدولي

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على الهجوم الواسع الذي نفذته الولايات المتحدة وبريطانيا فجر اليوم الجمعة 12 يناير على عدة مدن يمنية مستهدفة مواقع للحوثيين.

وقالت زاخاروفا، على صفحتها في تيلغرام: "تعد الغارات الجوية الأمريكية على اليمن مثالا آخر على تحريف الأنجلوسكسونيين لقرارات مجلس الأمن الدولي".

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وشددت الدبلوماسية الروسية على أن الأنجلوسكسون، أثبتوا مجددا تجاهلهم التام للقانون الدولي بهدف تصعيد الوضع في المنطقة لتحقيق أغراضهم التدميرية.

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى أمس مشروع قرار أمريكي يدين هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.

وجاء في القرار أن مجلس الأمن الدولي يحيط علما بحق الدول الأعضاء في حماية سفنها، مسترشدة بقواعد القانون الدولي، من الهجمات، بما في ذلك تلك التي تضر بحقوق وحريات الملاحة.

ورفض المجلس التعديلات التي اقترحتها البعثة الروسية على مشروع قرار أمريكي وياباني يطالب جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بالوقف الفوري لهجماتهم على السفن.

وطلبت روسيا عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة على خلفية الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن.

ويشار إلى أن الجيشين الأمريكي والبريطاني، قصفا فجر اليوم مواقع يستخدمها الحوثيون، وذلك في ضربة انتقامية واسعة النطاق باستخدام صواريخ توماهوك التي تطلقها السفن الحربية والطائرات المقاتلة.

وأفاد مراسل RT بأن القوات الأمريكية والبريطانية شنت غارات على مدينة صنعاء والحديدة وتعز وذمار وصعدة.

وردا على ذلك، أكد القيادي في جماعة "أنصار الله" علي القحوم، أن القوات الحوثية ردت الآن بقوة على البوارج الأمريكية والبريطانية المتواجدة في البحر الأحمر وقصفت مدنا يمنية.

من جهته، شدد القيادي في جماعة أنصار الله عبد الله بن عامر، على أن "العدوان الأمريكي البريطاني لن يمر دون رد والمواجهة لم ولن تتوقف".

المصدر: وكالات