بيان من بايدن بشأن ضربات التحالف في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن فجر الجمعة بيانا بشأن ضربات التحالف في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وقال جو بايدن في البيان: "اليوم، بتوجيه مني، نفذت القوات العسكرية الأمريكية بالتعاون مع المملكة المتحدة وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا، ضربات ناجحة ضد عدد من الأهداف في اليمن التي يستخدمها المتمردون الحوثيون لتعريض حرية الملاحة في أحد البلدان للخطر من أهم الممرات المائية في العالم".

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وتأتي هذه الضربات ردا مباشرا على هجمات الحوثيين غير المسبوقة ضد السفن البحرية الدولية في البحر الأحمر، بما في ذلك استخدام الصواريخ الباليستية المضادة للسفن لأول مرة في التاريخ.

وتأثرت أكثر من 50 دولة في 27 هجوما على الشحن التجاري الدولي، كما تعرضت أطقم من أكثر من 20 دولة للتهديد أو أخذوا كرهائن في أعمال القرصنة وقد اضطرت أكثر من 2000 سفينة إلى تحويل مسارها لآلاف الأميال لتجنب البحر الأحمر، الأمر الذي قد يتسبب في أسابيع من التأخير في مواعيد شحن المنتجات.

وفي 9 يناير شن الحوثيون أكبر هجوم لهم حتى الآن، حيث استهدفوا السفن الأمريكية بشكل مباشر.

وفجر اليوم الجمعة بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا هجوما واسعا على عدة مدن يمنية استهدف مواقع تابعة للحوثيين.

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وأفادت شبكة NBC News نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن القوات الأمريكية والبريطانية استهدفت أهدافا في اليمن باستخدام صواريخ "توماهوك" المجنحة من السفن.

وأفاد مراسل RT بأن القوات الأمريكية والبريطانية شنت غارات على مدينة صنعاء والحديدة وتعز وذمار وصعدة اليمنية.

وقال مراسلنا إن الغارات الأمريكية البريطانية على مدينة الحديدة اليمنية تجددت في وقت لاحق من فجر الجمعة، مضيفا أن 5 غارات جوية استهدفت اللواء 22 ميكا في مدينة تعز و3 غارات تستهدف مطار تعز. مشيرا إلى تعرض مطار الحديدة ومنطقة كيلو 16 لغارات جوية أيضا.

هذا، وأكد مصدر في الحكومة اليمنية أن 4 غارات جوية شنت على العاصمة اليمنية صنعاء، فيما صرح مصدر آخر بتعرض مدينة تعز إلى 3 غارات جوية.

وردا على ذلك، أكد القيادي في جماعة "أنصار الله" علي القحوم، أن القوات الحوثية ردت الآن بقوة على البوارج الأمريكية والبريطانية المتواجدة في البحر الأحمر وقصفت مدنا يمنية.

المصدر: RT + وكالات