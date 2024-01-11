"التايمز" تكشف تفاصيل وموعد الهجوم الأمريكي البريطاني على "الحوثيين"

أفادت صحيفة "التايمز" أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أعطى الأذن بشن ضربات جوية بريطانية ضد مواقع الحوثيين في اليمن.

وكتب الصحفي في صحيفة "التايمز" ستيفن سوينفورد على منصة "إكس": "أطلع سوناك مكتب مجلس الوزراء على التدخل العسكري الوشيك. وستنضم بريطانيا إلى الولايات المتحدة في تنفيذ ضربات جوية ضد مواقع الحوثيين في اليمن الليلة (الخميس إلى الجمعة)".

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وأضاف نقلا عن مصدر بالحكومة البريطانية أن الضربات التي يعتزم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة شنها ستكون "محدودة لكنها فعالة". ومن المرجح أن تشمل هذه المهمة طائرات بريطانية من طراز "تايفون" متمركزة في قبرص.

ورفض المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر الرد بشكل مباشر على سؤال حول احتمال شن الولايات المتحدة عملية هجومية على "أنصار الله" ردا على قيام الحركة بهجمات على سفن في البحر الأحمر.

ويستهدف الحوثيون سفنا تجارية مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئ إسرائيلية، قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، تضامنا مع قطاع غزة.

ودفع هذا الوضع الولايات المتحدة في ديسمبر إلى تشكيل تحالف بحري دولي بقيادتها،"حارس الازدهار" يسير دوريات في البحر الأحمر لحماية حركة الملاحة البحرية من هجمات الحوثيين.

المصدر: نوفوستي