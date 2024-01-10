البنتاغون يعلن عن هجوم كبير للحوثيين في البحر الأحمر

نقلت قناة CNN عن مسؤولين في البنتاغون زعمهم أن البحرية الأمريكية أسقطت 24 صاروخا وطائرة مسيرة أطلقتها حركة أنصار الله الحوثية من اليمن الثلاثاء.

ونقلت القناة التلفزيونية عن أحد مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية قوله "يمكننا أن نؤكد أن هجوم الحوثيين وقع اليوم".

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وأكد المسؤولون أن البحرية الأمريكية ردت على "واحدة من أكبر هجمات الحوثيين التي وقعت في الأشهر الأخيرة".

وزعم مسؤولو البنتاغون إنه نتيجة لهجمات الحوثيين، لم تتضرر السفن، ولم تقع إصابات.

وفقا لـCNN ، فقد شاركت 3 مدمرات في إسقاط 24 صاروخا وطائرة مسيرة.

ولم يصدر الحوثيين بعد أي توضيح أو بيانات بشأن تلك الهجمات.

وأعلن البنتاغون الثلاثاء أنه ستكون هناك عواقب لهجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر. وقال المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، "لن أتحدث عن الاحتمالات بشأن ما يمكن أن نقوم به في هذا الصدد، ولكن ينبغي أخذ هذا على محمل الجد".

وأكد الحوثيون أنهم يراقبون التحركات العسكرية الأمريكية في البحر الأحمر.

المصدر: CNN