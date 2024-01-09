البنتاغون: ستكون هناك عواقب لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر

أعلن البنتاغون أنه ستكون هناك عواقب لهجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، دون أن يكشف عن أي تفاصيل بهذا الصدد.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، ردا على سؤال حول عملية "حارس الازدهار" في البحر الأحمر: "نحن نعمل بشكل فعال مع الشركاء الدوليين للتعامل مع هذا التهديد".

وأعاد إلى الأذهان أن "عملية "حارس الازدهار" تجمع أكثر من 20 دولة من أجل المساعدة على حماية التجارة الدولية والبِحارة في البحر الأحمر".

وتابع: "وأنتم تعرفون أننا سنواصل العمل بشكل وثيق مع شركائنا على ضمان الردع من خلال حضورنا، وكذلك حماية تلك السفن التي تعبر البحر الأحمر".

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وأضاف: "رأيتم الأسبوع الماضي البيان الصادر عن الدول (المشاركة في العملية) الذي يؤكد أنه ستكون هناك عواقب لأي نوع من الهجمات التي ينفذها الحوثيون. وهذا لا يزال ساري المفعول".

وامتنع عن الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن الإجراءات المحتملة ضد الحوثيين في البحر الأحمر، مكتفيا بالقول: "لن أتحدث عن الاحتمالات بشأن ما يمكن أن نقوم به في هذا الصدد، ولكن ينبغي أخذ هذا على محمل الجد".

يذكر أن حركة "أنصار الله" (الحوثيون) أعلنت عن إطلاق عمليات ضد إسرائيل في المنطقة تضامنا مع حركة "حماس" في قطاع غزة على إثر العملية العسكرية في القطاع.

وقامت الولايات المتحدة وحلفاؤها بتشكيل تحالف لتنفيذ عملية "حارس الازدهار"، التي قالت إنها تهدف إلى حماية الملاحة في البحر الأحمر.

المصدر: RT