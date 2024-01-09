هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن عن حادثة غرب سواحل الحديدة اليمنية

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الثلاثاء، إنها تلقت بلاغا عن وقوع حادثة على بعد 50 ميلا بحريا غرب سواحل الحديدة المطلة على البحر الأحمر في غرب اليمن.

وقالت الهيئة في بيان على منصة "إكس" إن الحادثة وقعت على بعد 50 ميلا بحريا جنوب غربي ميناء الحديدة.

وقبل ساعات، أفادت الهيئة نفسها بتلقيها تقارير بوقوع حادثة شمال ميناء المخا اليمني بالقرب من مضيق باب المندب.

وسبق أن استهدفت جماعة الحوثي اليمنية سفنا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو هي متجهة إليها أو قادمة منها رداً على ما يجري من أحداث في قطاع غزة.

هذا وقد أعلنت الجماعة في وقت سابق أن أي دولة تنضم إلى التحالف الدولي برعاية الولايات المتحدة لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر ستكون هدفا لصواريخها.

المصدر: وكالات