هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: تلقينا بلاغا عن حادث وقع على بعد 50 ميلا بحريا غرب اليمن

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقّت بلاغا عن حادث وقع على بعد 50 ميلا بحريا غربي الحديدة في اليمن.

وقالت الهيئة في صفحتها على منصة X: "تلقت UKMTO تقريرا عن حادث وقع على بعد حوالي 50 ميلا بحريا غرب الحديدة. وتحقق السلطات في الحادث".

ونصحت السفن بالتنقل في المنطقة بحذر وإبلاغ الإدارة عن أي نشاط مشبوه.

وسبق أن حذرت حركة أنصار الله الحوثية التي تسيطر على معظم ساحل اليمن على البحر الأحمر من أنها ستهاجم السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، ودعت الدول الأخرى إلى سحب أطقمها من هذه السفن وعدم الاقتراب منها في البحر.

وردا على الهجمات المتزايدة التي يشنها الحوثيون، أطلقت الولايات المتحدة عملية "حارس الازدهار"، وقال وزير الدفاع لويد أوستن إن أكثر من 20 دولة وافقت على المشاركة في جهد سيشمل دوريات مشتركة في مياه البحر الأحمر بالقرب من اليمن.

المصدر: RT