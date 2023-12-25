وسائل إعلام: أربع شركات شحن يابانية توقف الملاحة عبر البحر الأحمر

ذكرت قناة NHK اليابانية، أن شركات الشحن الوطنية تخلت عن طريق الملاحة عبر البحر الأحمر وقناة السويس بسبب تهديدات جماعة "أنصار الله" الحوثيين اليمنية.

وأعلنت شركتا NYK Line وMitsui OSK Lines تعليقهما ملاحة سفنهما عبر البحر الأحمر إلى أوروبا، وأعادت توجيهها على طول طريق حول أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح.

واتخذت Ocean Network Express إجراءات مماثلة، كما بدأت شركة Kawasaki Kisen Kaisha في استخدام الطرق التي تمر عبر أمريكا الشمالية.

ومقارنة بالمسار عبر قناة السويس، فإن زمن تسليم الحاويات إلى موانئ دول الاتحاد الأوروبي من الصين أو كوريا الجنوبية أو اليابان عبر رأس الرجاء الصالح يزيد بنحو ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

ووفقا لحسابات الاقتصاديين، ومع الأخذ في الاعتبار تكاليف الوقود والتأمين وما إلى ذلك، فإن تكلفة تسليم حاوية واحدة سعة 40 قدما تزيد أكثر من ثلاث أضعاف (من ألفي دولار إلى 6.6 ألف دولار).

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، تشكيل قوة متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر(حارس الازدهار) في أعقاب هجمات الجماعة على السفن المتجهة إلى إسرائيل، تضم 10 دول هي: بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا، قبل أن تعلن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" موافقة أكثر من 20 دولة على المشاركة في القوة.

ومنذ مطلع ديسمبر الجاري، أعلن "أنصار الله" استهداف 8 سفن في البحر الأحمر وباب المندب، بالصواريخ والطائرات المسيرة، بعد رفضها الاستجابة لنداءات القوات البحرية التابعة للجماعة، على خلفية قرارها منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل من المرور في البحر الأحمر.

المصدر: RT