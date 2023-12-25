كنعاني يرد على الاتهامات الأمريكية بضلوع إيران في استهداف السفن بالبحر الأحمر

جددت إيران رفضها لاتهامات الولايات المتحدة وبريطانيا بضلوعها في استهداف السفن بالبحر الأحمر.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "الاتهامات الأمريكية ضد إيران لا أساس ولا قيمة لها".

وشدد على أنها تأتي "لحرف أنظار العالم عن الجرائم الإسرائيلية والتغطية على دعم أمريكا لها"، مؤكدا أن طهران: "ترفض الاتهامات بشأن زعزعة إيران أمن الملاحة الإقليمية وتعتبرها فاقدة لأي أهمية".

وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت إيران بـ"الضلوع في هجمات الحوثيين على سفن البحر الأحمر"، وأن طهران تدعمهم بتوفير طائرات مسيّرة وصواريخ ومعلومات استخباراتية تكتيكية.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في وقت سابق إطلاق عملية متعددة الجنسيات لحماية البحر الأحمر وسط هجمات الحوثيين على السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل وأطلق على العملية تسمية "حارس الازدهار".

واعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن هذا التحالف "خطأ استراتيجي" لن يحل المشكلة في المنطقة.

وقال مساعد الحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد رضا نقدي، إن "استمرار الأعمال الإجرامية للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، قد يؤدي إلى حصار البحر المتوسط".

ولاحقا، أعلنت القوات البحرية الإيرانية تعزيز تشكيلاتها البحرية بصواريخ مجنحة من طرازي "الطليعة" و"ناصر" ومسيرات ومروحيات وغيرها من الأسلحة الجديدة.

المصدر: RT