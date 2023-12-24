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عقب اتهام البنتاغون لها باستهداف سفينة قبالة سواحل الهند.. إيران تعلن تسليح بحريتها بمسيرات ضاربة

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عقب اتهام البنتاغون لها باستهداف سفينة قبالة سواحل الهند.. إيران تعلن تسليح بحريتها بمسيرات ضاربة
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أعلنت القوات البحرية الإيرانية تعزيز تشكيلاتها البحرية بصواريخ مجنحة من طرازي "الطليعة" و"ناصر" ومسيرات ومروحيات وغيرها من الأسلحة الجديدة.

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وأفادت وكالة "مهر" للأنباء بأنه تم الكشف عن الإنجازات الجديدة للقوات البحرية بحضور اللواء عبد الرحيم موسوي القائد الأعلى للجيش صباح اليوم الأحد في المنطقة الثالثة لمقر نبوت.

وتم تعزيز القوات البحرية بمنظومة صواريخ كروز الاستراتيجية الطليعة، منظومة صواريخ كروز نصير، أول مروحية غابة، أول مروحية استخباراتية، منظومات صواريخ أرض-أرض، مدمرة جماران سنجر بدون طيار للتدمير الذكي، منظومة بدون طيار للغابات والاستخبارات متعدد الأغراض، الغواص -منظومة تحديد المواقع.

وأضافت الوكالة أن هذا جزء من الأنظمة التي تم كشف عنها اليوم وتم إضافتها إلى الأسطول الجنوبي والمنطقة الثالثة للقوات البحرية للجيش في مقر نبوت.

المصدر: مهر

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