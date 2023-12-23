الحرس الثوري الإيراني يلوح بإغلاق المتوسط حال استمرار الحرب على غزة

قال مساعد الحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد رضا نقدي إن استمرار الأعمال الإجرامية للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، قد يؤدي إلى حصار البحر المتوسط.

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ونقلت وكالة "تسنيم" عن نقدي قوله: "في حالة استمرار الجرائم فيتعين على الولايات المتحدة وحلفائها انتظار ظهور قوى جديدة للمقاومة وإغلاق الطرق الأخرى إليها. يوم أمس أصبح الخليج ومضيق هرمز كابوسا بالنسبة لهم واليوم تم حصارهم في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، ومع استمرار هذه الجرائم سيتعين عليهم قريبا انتظار إغلاق البحر المتوسط. البحر ومضيق جبل طارق والطرق المائية الأخرى يجب أن تنتظر عاصفة".

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن فجر الثلاثاء عن تشكيل قوة متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر في أعقاب هجمات الحوثيين. وقال أوستن إن الدول المشاركة في القوة ستنفذ دوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

المصدر: نوفوستي