"التايمز" تتحدث عن تطورات متسارعة حول قرار شن ضربات بريطانية وأمريكية على الحوثيين

يعقد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اجتماعا عبر الفيديو مع أعضاء مجلس الوزراء اليوم الخميس، يناقشون خلاله رد التحالف الغربي المحتمل على تصرفات "أنصار الله" في البحر الأحمر.

وقال الصحفي في صحيفة "التايمز" ستيفن سوينفورد على منصة "إكس" إنه من المتوقع أن يكون موضوع الاجتماع هو "الضربات العسكرية البريطانية والأمريكية ضد الحوثيين في اليمن".

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وأشار إلى أن القوات الجوية والبحرية البريطانية يمكن أن تشارك في العملية.

وأضاف أنه في صباح 11 يناير، عُقد اجتماع للجنة الطوارئ الحكومية "كوبرا"، ثم عُقد في وقت لاحق اجتماع لمجلس الأمن القومي البريطاني.

وأردف: "يبدو أن الأحداث تتطور بسرعة".

ويستهدف الحوثيون سفنا تجارية مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئ إسرائيلية، قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، تضامنا مع قطاع غزة.

ودفع هذا الوضع الولايات المتحدة في ديسمبر إلى تشكيل تحالف بحري دولي بقيادتها،"حارس الازدهار" يسير دوريات في البحر الأحمر لحماية حركة الملاحة البحرية من هجمات الحوثيين.

وشنت جماعة "أنصار الله" اليمنية مساء الثلاثاء الماضي هجوما في البحر الأحمر اعترفت الولايات المتحدة وبريطانيا بأنه كان الأكبر من نوعه، حيث استخدم فيه الحوثيون المسيرات والصواريخ الباليستية.

المصدر: تاس