كيف نفذ الحوثيون "الهجوم الأكبر" في البحر الأحمر؟

شنت جماعة "أنصار الله" اليمنية مساء الثلاثاء هجوما في البحر الأحمر اعترفت الولايات المتحدة وبريطانيا بأنه كان الأكبر من نوعه، حيث استخدم فيه الحوثيون المسيرات والصواريخ البالستية.

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وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن القوات الأمريكية والبريطانية أسقطت 18 طائرة مسيرة مفخخة من طراز OWA، وصاروخين كروز مضادين للسفن، وصاروخ باليستي واحد مضاد للسفن، من خلال جهد مشترك لطائرات F/A-18 من يو إس إس دوايت دي أيزنهاور (CVN 69)، ويو إس إس جرافلي (DDG 107)، ويو إس إس لابون (DDG 58)، يو إس إس مايسون (DDG 87)، والمملكة المتحدة HMS Diamond (D34).

وأكد أن الهجوم هو الـ26 للحوثيين على ممرات الشحن التجارية في البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر.

وقال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، إن الهجوم هو "الأكبر" على الإطلاق منذ بدء الحوثيين عملية استهداف السفن ذو العلاقة بإسرائيل، وأضاف عبى منصة "إكس" أن القوات الأمريكية والبريطانية "تصدت لأكبر هجوم حتى الآن من الحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر".

من جهته، وجه عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، للبريطانيين جاء فيها: "مدمرتكم صنعت قبل التطور التكنولوجي الذي بات يعزز سلاح الترسانة الحديثة للقوات المسلحة اليمنية:.

مضيفا في منشور على "إكس": "عندما صنعت المدمرة كان أبناء الشعب اليمني في ذلك الوقت يملكون بنادق الموزر الذي لايتسع مخزنه إلا لطلقة فقط وليس أتوماتيك والبريطانيين بهذه القوة يحتلون أجزاء من اليمن".

للبريطانيين

مدمرتكم صنعت قبل التطور التكنولوجي

الذي بات يعزز سلاح الترسانة الحديثة للقوات المسلحة اليمنية

وعندما صنعت المدمرة كان أبناء الشعب اليمني في ذلك الوقت يملكون بنادق الموزر الذي لايتسع مخزنه الا لطلقة فقط وليس اتوماتيك

والبريطانيين بهذه القوة يحتلون أجزاء من #اليمن… — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) January 9, 2024

وفي 3 يناير، أصدرت 14 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، بيانا مشتركا جاء فيه أن "الحوثيين سيتحملون مسؤولية العواقب إذا استمروا في تهديد الأرواح أو الاقتصاد العالمي أو التدفق الحر للتجارة في الممرات المائية الحيوية في المنطقة".

ويصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء على مشروع قرار أمريكي يدين هجمات الحوثيين على سفن الشحن في البحر الأحمر، ويطالبهم بوقف الهجمات وتحرير ناقلة "غالاكسي ليدر"، المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر، والتي استولوا عليها في 19 نوفمبر الماضي، وتم اقتيادها إلى الساحل اليمني، تضامنا مع الفصائل الفلسطينية في مواجهة العمليات العسكرية لإسرائيل في غزة.

ومنذ مطلع ديسمبر الماضي، تبنت "أنصار الله" استهداف 11 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب، بالصواريخ والطائرات المسيرة، على خلفية قرار الحوثيين منع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها من المرور في البحر الأحمر، ردا على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

المصدر: RT