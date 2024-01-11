البنتاغون يتهرب من الإجابة عن سؤال بشأن مهاجمة الولايات المتحدة للحوثيين

رفض المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر الرد بشكل مباشر على سؤال حول احتمال شن الولايات المتحدة عملية هجومية على "أنصار الله" ردا على قيام الحركة بهجمات على سفن في البحر الأحمر.

وقال رايدر أمس ردا على سؤال أحد الصحفيين حول ما إذا كان البنتاغون يمكن أن يقوم بعملية هجومية في أعقاب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر: "لن أتنبأ أو أتوقع عمليات مستقبلية محتملة".

وأضاف أن التحالف البحري الذي شكلته الولايات المتحدة في البحر الأحمر "ذو طبيعة دفاعية" وهدفه الرئيسي هو "المساعدة في ضمان سلامة السفن التجارية والبحارة في منطقة البحر الأحمر".

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وتابع: "إذا قررت دول منفردة خارج عملية "حارس الازدهار" اتخاذ إجراءات أخرى، فسيكون ذلك قرارها السيادي".

وقال الصحفي في صحيفة "التايمز" ستيفن سوينفورد أمس إن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عقد اجتماعا عبر الفيديو مع أعضاء مجلس الوزراء ومن المتوقع أن موضوع الاجتماع كان "الضربات العسكرية البريطانية والأمريكية ضد الحوثيين في اليمن".

ويستهدف الحوثيون سفنا تجارية مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئ إسرائيلية، قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، تضامنا مع قطاع غزة.

ودفع هذا الوضع الولايات المتحدة في ديسمبر إلى تشكيل تحالف بحري دولي بقيادتها،"حارس الازدهار" يسير دوريات في البحر الأحمر لحماية حركة الملاحة البحرية من هجمات الحوثيين.

المصدر: تاس