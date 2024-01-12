الدفاع السعودية: لا صحة لما يتم تداوله عن وصول قوات أجنبية إلى قاعدة الملك فهد

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي، أن ما يتم تداوله عن وصول قوات أجنبية إلى قاعدة الملك فهد الجوية في الطائف لا أساس له من الصحة.

وفجر اليوم الجمعة بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا هجوما واسعا على عدة مدن يمنية استهدف مواقع تابعة للحوثيين.

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وقصف الجيشان الأمريكي والبريطاني مواقع يستخدمها الحوثيون في ضربة انتقامية واسعة النطاق باستخدام صواريخ توماهوك التي تطلقها السفن الحربية والطائرات المقاتلة، حسبما ذكر العديد من المسؤولين الأمريكيين لوكالة "أسوشيتد برس".

وأفادت شبكة NBC News نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن القوات الأمريكية والبريطانية ضربت أهدافا في اليمن باستخدام صواريخ "توماهوك" المجنحة من السفن.

وأفاد مراسل RT بأن القوات الأمريكية والبريطانية شنت غارات على مدينة صنعاء والحديدة وتعز وذمار وصعدة اليمنية.

وقال مراسلنا إن الغارات الأمريكية البريطانية على مدينة الحديدة اليمنية تجددت في وقت لاحق من فجر الجمعة، مضيفا أن 5 غارات جوية استهدفت اللواء 22 ميكا في مدينة تعز و3 غارات تستهدف مطار تعز. مشيرا إلى تعرض مطار الحديدة ومنطقة كيلو 16 لغارات جوية أيضا.

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هذا، وأكد مصدر في الحكومة اليمنية أن 4 غارات جوية شنت على العاصمة اليمنية صنعاء، فيما صرح مصدر آخر بتعرض مدينة تعز إلى 3 غارات جوية.

وأشارت المصادر إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا قصفتا أيضا سفنا للحوثيين وأسقطت عدة طائرات مسيرة.

وردا على ذلك، أكد القيادي في جماعة "أنصار الله" علي القحوم، أن القوات الحوثية ردت الآن بقوة على البوارج الأمريكية والبريطانية المتواجدة في البحر الأحمر وقصفت مدنا يمنية.

وأكد نائب وزير الخارجية لدى جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن حسين العزي، تعرض البلاد لهجوم "عدواني" واسع من سفن وغواصات وطائرات حربية أمريكية وبريطانية.

من جهته، شدد القيادي في جماعة أنصار الله عبد الله بن عامر، على أن "العدوان الأمريكي البريطاني لن يمر دون رد والمواجهة لم ولن تتوقف".

المصدر: RT + وكالات