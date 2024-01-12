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غواصة نووية أمريكية تشارك في الهجوم على اليمن

أخبار العالم العربي

غواصة نووية أمريكية تشارك في الهجوم على اليمن
Globallookpress
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أكدت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصادر، أن القوات الأمريكية استخدمت الغواصة "يو إس إس فلوريدا" خلال الهجوم على اليمن.

كما أشارت الشبكة إلى أن الغواصة أطلقت صواريخ "توماهوك" الهجومية على مواقع داخل اليمن.

وأكدت الشبكة أن الغواصة دخلت البحر الأحمر في 23 نوفمبر الماضي.

وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا فجر اليوم الجمعة هجوما واسعا على عدة مدن يمنية استهدف مواقع تابعة للحوثيين.

أفاد مراسل RT بأن القوات الأمريكية والبريطانية شنت غارات على مدينة صنعاء والحديدة وتعز وذمار وصعدة اليمنية.

وأضاف أن 5 غارات جوية تستهدف اللواء 22 ميكا في مدينة تعز و3 غارات تستهدف مطار تعز. مشيرا إلى تعرض مطار الحديدة ومنطقة كيلو 16 لغارات جوية أيضا.

 

 

 

المصدر: سي إن إن

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