الحوثيون: من يعترض عمليات قواتنا المسلحة اليمنية سيواجه بالرد

أكد الحوثيون مساء اليوم الأربعاء أن قواتها المسلحة ماضية في استهداف السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن غزة.

وفي حسابه على منصة "إكس"، قال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله اليمنية (الحوثيون) محمد عبد السلام: "الملاحة الدولية في البحر الأحمر والبحر العربي آمنة، وعلى الأمريكي أن يتوقف عن تضليل العالم حول مخاطر تهدد الملاحة الدولية في البحرين المذكورين".

وأضاف عبد السلام: "ونهيب بجميع الدول الحذر من الوقوع في شراك أمريكا الرامية إلى عسكرة البحر الأحمر خدمة لإسرائيل وتشجيعا لها لمواصلة عدوانها الغاشم على قطاع غزة".

وأردف: "ونؤكد مجددا أن القوات المسلحة ماضية في استهداف السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن غزة، ومن يعترض عمليات القوات المسلحة اليمنية فسوف يواجه بالرد".

الملاحة الدولية في البحر الأحمر والبحر العربي آمنة، وعلى الأمريكي أن يتوقف عن تضليل العالم حول مخاطر تهدد الملاحة الدولية في البحرين المذكورين، ونهيب بجميع الدول الحذر من الوقوع في شراك أمريكا الرامية إلى عسكرة البحر الأحمر خدمة لإسرائيل وتشجيعا لها لمواصلة عدوانها الغاشم على… — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) January 10, 2024

من جهتها، حذرت الولايات المتحدة من أنه "ستكون هناك عواقب" إذا استمرت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وأعلنت "أنصار الله" اليوم الأربعاء استهداف سفينة أمريكية كانت تقدم دعما لإسرائيل، بعدد كبير من الصواريخ البالستية والبحرية والطائراتِ المسيرة.

وكانت قد أكدت القيادة المركزية الأمريكية اليوم، شن هجوم كبير من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن في اتجاه الممرات الملاحية الدولية التي تعبرها عشرات السفن التجارية.

وفي 3 يناير، أصدرت 14 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، بيانا مشتركا جاء فيه أن "الحوثيين سيتحملون مسؤولية العواقب إذا استمروا في تهديد الأرواح أو الاقتصاد العالمي أو تهديد التدفق الحر للتجارة في الممرات المائية الحيوية في المنطقة".

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ويصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء على مشروع قرار أمريكي يدين هجمات الحوثيين على سفن الشحن في البحر الأحمر، ويطالبهم بوقف الهجمات وتحرير ناقلة "غالاكسي ليدر"، المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر، والتي استولوا عليها في 19 نوفمبر الماضي، وتم اقتيادها إلى الساحل اليمني، تضامنا مع الفصائل الفلسطينية في مواجهة العمليات العسكرية لإسرائيل في غزة.

المصدر: RT