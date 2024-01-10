واشنطن تحذر من أنه "ستكون هناك عواقب" إذا استمرت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

اتّهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إيران بـ"مساعدة وتحريض" الحوثيين في اليمن على استهداف سفن في البحر الأحمر يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إليها.

وقال بلينكن قبيل مغادرته المنامة اليوم الأربعاء: "لقد ساعدت إيران وحرضت على هذه الهجمات (بتوفير) التكنولوجيا والمعدات والاستخبارات والمعلومات، وبات لذلك تأثير حقيقي".

وأضاف: "لقد أوضحنا، مع أكثر من 20 دولة أخرى أنه إذا استمر الأمر كما حدث بالأمس (مهاجمة سفينة أمريكية)، فستكون هناك عواقب".

وأوضح أنه وسط الجهود المبذولة لمنع توسع صراع إقليمي، "من المهم بشكل خاص أن نرد عندما نرى شيئا مثل العدوان قادما من الحوثيين".

هذا وقد أعلنت حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن في وقت سابق اليوم الأربعاء استهداف سفينة أمريكية كانت تقدم دعما لإسرائيل، بعدد كبير من الصواريخ البالستية والبحرية والطائراتِ المسيرة.

وفي ديسمبر الماضي، اتهمت الولايات المتحدة إيران بـ"الضلوع في هجمات الحوثيين على سفن البحر الأحمر"، زاعمة أن طهران تدعمهم بتوفير طائرات مسيّرة وصواريخ ومعلومات استخباراتية تكتيكية.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون: "نعلم أن إيران ضالعة بشدة في تخطيط العمليات ضد سفن تجارية في البحر الأحمر".

هذا وقد أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثيين عن استهدافها لعدد من السفن في البحر الأحمر خلال الأسابيع الخيرة.

كذلك حذر الحوثيون من أن أي دولة تنضم إلى التحالف الدولي برعاية الولايات المتحدة لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر ستكون هدفا للصواريخ اليمنية.

المصدر: وكالات