تساءل نائب رئيس برلمان سلوفاكيا لوبوش بلاغا، بعد القصف الأمريكي والبريطاني لليمن، عما إذا كان العالم الغربي سيحظر الآن البرغر ومشاركة الأمريكيين في الأحداث الرياضية.

وكتب البرلماني على صفحته في تيلغرام اليوم الجمعة: "هاجمت القاذفات الأمريكية والبريطانية اليمن، وهي دولة ذات سيادية. أتوقع أن يدين العالم الغربي بأكمله هذا العدوان الأمريكي ويحظر مشاركة الرياضيين الأمريكيين في الأحداث الرياضية. أو؟ وفي الوقت نفسه، أفترض أنه سيتم منع استهلاك الهمبرغر، وهل ستعلق مقاهي براتيسلافا أعلام اليمن وفلسطين في كل مكان. أم لا؟ هل يمكن للأمريكيين شن حرب ضد دول مستقلة؟ البعض يمكنه ذلك، ولكن البعض الآخر لا يستطيع؟".

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وقال نائب رئيس البرلمان السلوفاكي إنه التقى الخميس بالسفير الإيراني، وأدان خلاله "المذبحة التي ترتكبها إسرائيل بحق عشرات الآلاف من الفلسطينيين، بينهم آلاف الأطفال والنساء".

وتساءل بلاغا: "كيف يمكن للعالم الغربي أن ينظر إلى مثل هذه الكارثة الإنسانية؟ وأيضا إلى تصعيد الصراع بهجوم عسكري على اليمن؟".

وذكر البرلماني أن سلوفاكيا تقف إلى جانب السلام وترفض أي حرب. وقال: "لقد أخبرت السفير الإيراني بذلك أيضا. نحن لا ننحاز إلى أي جانب، بل نقف إلى جانب السلام والقانون".

المصدر: نوفوستي