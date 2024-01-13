وزير الدفاع البريطاني يدعو إيران إلى إجبار الحوثيين وحزب الله على "التوقف"

دعا وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس طهران إلى إجبار أنصار الله (الحوثيين) على "التوقف لأن صبر العالم ينفد".

وقال شابس في مقابلة مع صحيفة "تلغراف" البريطانية موجها حديثه لطهران: "عليكم إجبار الحوثيين وغيرهم ممن يعملون كوكلاء لكم ولحزب الله اللبناني وبعضهم في العراق وسوريا، عليكم إجبار هذه المنظمات على التوقف لأننا والعالم كله نفد صبرنا".

وأشار وزير الدفاع إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا أوضحتا بوضوح شديد أن حرية الملاحة حق مطلق ومضمون.

وأضاف شابس: "لقد أرسلنا تحذيرات مسبقا، وتصرفنا دفاعا عن النفس، هذا ما فعلناه، لأن سفننا كانت تتعرض للقصف".

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد نفذت سلسلة ضربات على مواقع في صنعاء والحديدة وصعدة وغيرها من المناطق باليمن، فجر الجمعة 12 يناير، ردا على هجمات حركة "أنصار الله" (الحوثيين) على سفن تجارية في البحر الأحمر.

المصدر: نوفوستي