نيبينزيا يدعو المجتمع الدولي إلى إدانة هجوم الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا تدعو المجتمع الدولي إلى إدانة هجوم الولايات المتحدة وحلفائها على اليمن دون تفويض من الأمم المتحدة.

وقال نيبينزيا في جلسة لمجلس الأمن الدولي: "ندعو المجتمع الدولي إلى إدانة الهجوم على اليمن بشدة والذي نفذته مجموعة من الدول بقيادة الولايات المتحدة دون تفويض من الأمم المتحدة".

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وأكد: "إننا نشارك المخاوف التي أعرب عنها شركاؤنا الإقليميون في هذا الصدد وندعو إلى تكثيف الجهود الدولية لمنع المزيد من تصعيد العنف في الشرق الأوسط".

وصرح الضابط والمحلل السابق في وزارة الدفاع الأمريكية مايكل معلوف أنه بعد الهجوم على اليمن، قد يخرج الوضع عن السيطرة، ويمكن أن تتوسع الحرب وتغطي ثلاث أو أربع جبهات على الأقل.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا سلسلة ضربات على مواقع في صنعاء والحديدة وصعدة وغيرها من المدن في اليمن، فجر الجمعة 12 يناير، ردا على هجمات حركة "أنصار الله" على سفن تجارية في البحر الأحمر.

المصدر: RT