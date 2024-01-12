بوريل يدعو الحوثيين إلى ضبط النفس ويتجاهل الضربات الأمريكية والبريطانية

أدلى مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ببيان بعد يوم تقريبا من الضربات الأمريكية والبريطانية، على أهداف في اليمن دون التطرق لها في بيانه.

ودعا بوريل في بيانه حول اليمن الحوثيين إلى ضبط النفس، مشيرا إلى أن الدول تمتلك الحق في حماية سفنها.

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وجاء في البيان: "يرحب الاتحاد الأوروبي باعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2722 في 10 يناير، والذي يدين بشدة هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر..إن الحفاظ على حرية الملاحة في البحر الأحمر أمر حيوي للتدفق الحر للتجارة العالمية والأمن الإقليمي، وكما يذكر قرار مجلس الأمن رقم 2722، يحق للدول حماية سفنها من مثل هذه الهجمات وفقا للقانون الدولي".

وأضاف بوريل في بيانه: "يدعو الاتحاد الأوروبي الحوثيين إلى ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد في البحر الأحمر والمنطقة على نطاق أوسع، وفي هذا السياق، يشير الاتحاد الأوروبي إلى التزام جميع الدول باحترام حظر توريد الأسلحة وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216 (2015)".

وشدد بوريل على أن "الاتحاد الأوروبي يكرر مطالبة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بوقف هذه الهجمات، التي تعطل التجارة العالمية وتقوض حقوق الملاحة وكذلك السلام والأمن الإقليميين، على الفور". مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي سيواصل المساهمة في الاستقرار الإقليمي".

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد نفذت سلسلة ضربات على مواقع في صنعاء والحديدة وصعدة وغيرها من المناطق باليمن، فجر الجمعة 12 يناير، ردا على هجمات حركة "أنصار الله" (الحوثيين) على سفن تجارية في البحر الأحمر.

المصدر: تاس+RT