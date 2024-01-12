لحظة بلحظة.. 98 يوما على الحرب في غزة والهجوم على الحوثيين باليمن ينذر بتوسيع دائرة الحرب بالمنطقة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wrlg
في اليوم الـ98 من الحرب في قطاع غزة، تستمر العمليات الحربية والاشتباكات بمختلف المحاور، فيما ينذر الهجوم على الحوثيين باليمن بتوسيع دائرة الحرب بالمنطقة.
- قطر تقود محادثات تبادل الأدوية بين إسرائيل و"حماس"
- "حزب الله" و"حماس" يعلقان على الضربات الأمريكية-البريطانية على اليمن
- الحوثيون: أمريكا وبريطانيا ارتكبتا حماقة بعدوانهما على اليمن
- قائد الحرس الثوري الأسبق: الضربات الأمريكية على اليمن ستوسع نار الحرب بالمنطقة
- القيادة الأمريكية الوسطى: الضربات ضد الحوثيين هدفها تقويض قدرتهم على مواصلة هجماتهم بالبحر الأحمر
- التحالف الدولي بالبحر الأحمر: الضربات على اليمن تمت وفقا لحق الدفاع عن النفس الفردي والجماعي
- "هيومن رايتس ووتش": على العالم ضمان امتثال إسرائيل لأي قرار يصدرعن لاهاي
- مشاهد متداولة توثق اللحظات الأولى للهجوم الأمريكي البريطاني على اليمن (فيديو)
يتبع..