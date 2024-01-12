نتنياهو يشكر شولتس على دعم برلين لتل أبيب في العدل الدولية

قال متحدث الحكومة الإسرائيلية أوفير جندلمان، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شكر المستشار الألماني أولاف شولتس، على دعم برلين لتل أبيب في محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وأفاد أوفير جندلمان "تحدث رئيس الوزراء نتنياهو قبل عدة دقائق مع المستشار الألماني شولتس وشكره على قرار ألمانيا بالانضمام كطرف ثالث إلى المداولات حول الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي".

وأضاف أن رئيس الوزراء قال للمستشار شولتس: "وقوفكم ووقوف ألمانيا إلى جانب الحقيقة تثير مشاعر جميع المواطنين الإسرائيليين".

وذكر جندلمان أن نتنياهو أكد أنه "لا يمكن السماح لفرية الدم المنافقة والشريرة بالتغلب على المبادئ الأخلاقية المشتركة لبلدينا وللعالم المتحضر بأكمله".

تحدث رئيس الوزراء نتنياهو قبل عدة دقائق مع المستشار الألماني شولتس وشكره على قرار ألمانيا بالانضمام كطرف ثالث إلى المداولات حول الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.



وقال رئيس الوزراء للمستشار شولتس: "وقوفكم ووقوف ألمانيا إلى جانب… — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) January 12, 2024

ورفضت الحكومة الألمانية الجمعة تهمة ارتكاب "أعمال الإبادة" التي وجهتها جنوب إفريقيا لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، محذرة من "الاستغلال السياسي" لهذه التهمة.

إقرأ المزيد

وقالت الحكومة الألمانية في بيان إنها "ترفض بشدّة وبصراحة اتهامات الإبادة الموجهة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. وهذا الاتهام لا أساس له من الصحة".

وأضافت: "نظرا لتاريخ ألمانيا وللمحرقة التي شكّلت جريمة ضد الإنسانية تشعر (الحكومة الألمانية) أنها مرتبطة بشكل خاص باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".

وأكّدت برلين أنها "تعارض بحزم كلّ استغلال سياسي".

وفي 11 و12 يناير الجاري، عقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسة استماع بشأن دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل المتهمة بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

إقرأ المزيد

ولحين البت في القضية طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، إصدار أمر مؤقت عاجل لإسرائيل بتعليق فوري لعملياتها العسكرية في غزة.

هذا، وتستمر العمليات الحربية والاشتباكات بمختلف المحاور لليوم الـ98 من الحرب في قطاع غزة، فيما ينذر الهجوم على الحوثيين باليمن بتوسيع دائرة الحرب بالمنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الضحايا والمصابين في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل إلى 23708 قتلى و60005 مصابين منذ 7 أكتوبر العام الماضي.

من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي في آخر إحصائية نشرها على موقعه الرسمي مقتل 520 بين ضباط وجنود منذ السابع من أكتوبر 2023.

المصدر: RT