قضاة الأمم المتحدة يغطون في النوم أثناء حديث الوفد الإسرائيلي في لاهاي (فيديو)

غلب النعاس على بعض قضاة هيئة رئاسة محكمة العدل الدولية، بينما الوفد الإسرائيلي يتحدث اليوم الجمعة في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.

وتحدث الوفد الإسرائيلي في جلسة الاستماع اليوم الجمعة، برئاسة المحامي البريطاني مالكولم شو، وخلال كلمته، غفا اثنان من قضاة هيئة رئاسة محكمة الأمم المتحدة لفترة وجيزة.

وفي 11 و12 يناير الجاري، عقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسة استماع بشأن دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل المتهمة بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

ولحين البت في القضية طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، إصدار أمر مؤقت عاجل لإسرائيل بتعليق فوري لعملياتها العسكرية في غزة.

المصدر: نوفوستي