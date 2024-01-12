غوتيريش يدعو كلّ الأطراف إلى تجنّب "التصعيد" بعد الضربات الأمريكية والبريطانية على اليمن

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى "عدم التصعيد" بعد الضربات التي شنتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك "يدعو الأمين العام كل الأطراف المعنية إلى عدم تصعيد الوضع بشكل أكبر من أجل السلام والاستقرار في البحر الأحمر والمنطقة".

وأفاد مراسل RT فجر اليوم الجمعة بأن القوات الأمريكية والبريطانية شنت غارات على مدينة صنعاء والحديدة وتعز وذمار وصعدة اليمنية.

وأضاف أن 5 غارات جوية تستهدف اللواء 22 ميكا في مدينة تعز و3 غارات تستهدف مطار تعز. مشيرا إلى تعرض مطار الحديدة ومنطقة كيلو 16 لغارات جوية أيضا.

كما أكدت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصادر، أن القوات الأمريكية استخدمت الغواصة "يو إس إس فلوريدا" خلال الهجوم على اليمن.

المصدر: RT