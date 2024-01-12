مصر تُعرب عن قلقها إزاء الغارات الجوية على اليمن وتجدد تحذيرها من مخاطر توسيع رقعة الصراع

أعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان عن قلقها البالغ إثر تصاعد العمليات العسكرية في منطقة البحر الأحمر، والغارات الجوية التي تم توجيهها لعدد من المناطق داخل جمهورية اليمن.

ودعت الوزارة إلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية من أجل خفض حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك أمن الملاحة في البحر الأحمر.

واعتبر البيان المصري التطورات الخطيرة والمتسارعة التي تشهدها منطقة جنوب البحر الأحمر واليمن مؤشرا واضحا على ما سبق وأن مصر حذرت مرارا وتكرارا من مخاطر اتساع رقعة الصراع في المنطقة نتيجة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأكدت مصر على حتمية الوقف الشامل لإطلاق النار وإنهاء الحرب القائمة ضد المدنيين الفلسطينيين، لتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار والصراعات والتهديد للسلم والأمن الدوليين.

وقصف الجيشان الأمريكي والبريطاني فجر اليوم مواقع يستخدمها الحوثيون في صنعاء والحديدة وتعز وذمار وصعدة، وذلك في ضربة انتقامية واسعة النطاق.

ومن جهته، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الضربات الأمريكية والبريطانية على اليمن، غير شرعية من وجهة نظر القانون الدولي.

المصدر: RT