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"غير شرعية" الكرملين يشجب الضربات الأمريكية والبريطانية على اليمن

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Sputnik
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الضربات الأمريكية والبريطانية على اليمن، غير شرعية من وجهة نظر القانون الدولي.

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وأضاف ممثل الكرملين للصحفيين عندما طلب منه التعليق على هذه الضربات "نحن نشجب هذه الضربات. من وجهة نظر القانون الدولي، هذه الضربات غير شرعية. هذا هو موقفنا".

وأشار بيسكوف، إلى أن مجلس الأمن الدولي اعتمد في وقت سابق مشروع قرار أمريكي يدين هجمات الحوثيين اليمنيين في منطقة البحر الأحمر ويطالب بوقفها الفوري. وصوتت لصالح الوثيقة 11 دولة من أعضاء مجلس الأمن، وامتنعت 4 دول، من بينها روسيا، عن التصويت.

وقال بيسكوف: "لقد امتنعنا عن التصويت. والدول التي شنت الضربات، حاولت توفير أساس قانوني دولي لتصرفاتها. ولم تنجح هذه المحاولة، لأن القرار المعتمد لا يوفر أي حق في توجيه الضربات".

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وفي حديثه عن هجمات الحوثيين على السفن التجارية الدولية، أضاف بيسكوف: "لقد طالبنا الحوثيين مرات كثيرة بالتخلي عن هذه الممارسة ونحن نعتبرها خاطئة للغاية".

المصدر: تاس

 

 

 

 

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