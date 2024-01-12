نيبينزيا: إغراق الأنفاق في غزة قد يشكل عمل إبادة جماعية

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن إغراق الأنفاق في قطاع غزة من قبل إسرائيل قد يشكل "عمل إبادة جماعية".

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة: "على خلفية الوضع الإنساني الكارثي تثير خطط إسرائيل بغمر الأنفاق بمياه البحر قلقا بالغا. والحديث يدور عن إغراق 1.3 ألف نفق، حسب مختلف التقديرات".

إقرأ المزيد

وتابع أن "مثل هذه الأعمال يمكن تصنيفها أحد عناصر الإبادة الجماعية... حسب اتفاقية عام 1948 حول منع جرائم الإبادة الجماعية ومعاقبتها".

وأضاف أن عواقب تلك الخطوات "ستبقى قائمة لمدة قرون"، مشيرا إلى أن "تنفيذ هذه الخطة لا تهدد بكارثة بيئية واسعة فحسب، بل وستجعل أرض القطاع غير صالحة للعيش عمليا".

وكانت التقارير الإعلامية قد أفادت بأن السلطات الإسرائيلية تدرس إمكانية غمر الأنفاق بمياه البحر. وحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، قد يؤدي ذلك إلى كارثة بيئية وقد يعقد الوضع مع المياه الصالحة للزراعة والشرب.

المصدر: تاس