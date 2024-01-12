ضابط أمريكي سابق يحذر: السفن الأمريكية والبريطانية قد تغرق في قاع البحرين المتوسط والأحمر

أكد الضابط السابق في الجيش الأمريكي سكوت بينيت أن القواعد العسكرية الغربية في سوريا والعراق وقطر ستتعرض لهجمات متزايدة، مضيفا أن القوة النارية للولايات المتحدة لم تعد تخيف أحدا.

وقال بينيت: "سنكون شاهدين على هجمات من قبل "حزب الله" و"حماس" وسوريا والقوات العراقية غير النظامية. السفن الأمريكية والبريطانية ستذهب إلى القاع (قبالة سواحل) قطاع غزة أو البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر أيضا".

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وأشار إلى أن "الوضع ليس كما كان عليه في العام 2003".

وأضاف: "عندها استخلص العالم دروسه وفهم أنه إما أن تقاوم المهاجم القاسي صاحب عادات آكل لحوم البشر والمهووس، أو يلتهمك، كما حدث مع أفغانستان والعراق وليبيا".

وصرح الضابط والمحلل السابق في وزارة الدفاع الأمريكية مايكل معلوف أنه بعد الهجوم على اليمن، قد يخرج الوضع عن السيطرة، ويمكن أن تتوسع الحرب وتغطي ثلاث أو أربع جبهات على الأقل.

ويأتي ذلك على خلفية شن الولايات المتحدة وبريطانيا سلسلة ضربات على مواقع في صنعاء والحديدة وصعدة وغيرها من المدن في اليمن، فجر الجمعة 12 يناير، ردا على هجمات حركة "أنصار الله" على سفن تجارية في البحر الأحمر.

المصدر: RT