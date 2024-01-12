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البنتاغون يكشف عن السفن التي شاركت في توجيه الضربات إلى الحوثيين

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البنتاغون يكشف عن السفن التي شاركت في توجيه الضربات إلى الحوثيين
AFP US DEPARTMENT OF DEFENSE/US NAVY
حاملة الطائرات الأمريكية "دوايت أيزنهاوير"
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كشفت وزارة الدفاع الأمريكية عن السفن التي شاركت في توجيه الضربات إلى المواقع التابعة للحوثيين في اليمن فجر الجمعة.

وقال مسؤول رفيع في البنتاغون للصحفيين، الجمعة: "استخدمنا عددا من الطائرات التابعة للبحرية الأمريكية من المجموعة الضاربة الثالثة التي تقودها حاملة الطائرات "أيزنهاوير" وسفن "غرايفلي" و"فيلبينز سي" و"مايسون".

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وأوضح أن هذه كلها طرادات ومدمرات مزودة بالصواريخ المجنحة الموجهة.

وأضاف أنه شاركت في العملية أيضا غواصة من صنف "أوهايو" تحمل صواريخ موجهة.

وأشار إلى أن القوات الأمريكية، بالتعاون مع الحلفاء البريطانيين، استهدفت 28 موقعا على الأراضيي اليمنية، كان في كل واحد منها "عدة أهداف على صلة بالهجمات على السفن المدنية".

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد نفذت سلسلة ضربات على مواقع في صنعاء والحديدة وصعدة وغيرها من المناطق باليمن، فجر الجمعة 12 يناير، ردا على هجمات حركة "أنصار الله" (الحوثيين) على سفن تجارية في البحر الأحمر.

المصدر: نوفوستي

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